Вчені розкрили механізм еволюції смертельних супербактерій

Зміни в ДНК можуть призвести до розвитку резистентності до антибактеріальних препаратів, повідомляє eLife. Наприклад, мікроорганізми можуть набувати генів, що відповідають за розщеплення лікарських молекул і виведення їх з клітини. Точкові мутації (зачіпають один нуклеотид у генах) також можуть змінювати структури життєво важливих білків, роблячи їх невразливими до дії антибіотиків.

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У своїх експериментах біологи виростили кілька сотень культур Mycobacterium smegmatis, родинних бактерії, що викликає туберкульоз. Мікроорганізми піддавали дії низьких концентрацій антибіотика, в результаті чого гинули найбільш чутливі до ліків M. smegmatis. При цьому залишалися групи мікробів-мутантів, резистентних до антибіотиків.

Вчені з'ясували, що стійкість виникла через зміни у генах, що відповідають за роботу рибосом — органоїдів, що беруть участь у синтезі білків. При цьому антибіотики не порушували їх функцій і були націлені на інші компоненти клітин. Тому резистентність не можна було пояснити розвитком невразливості рибосом до лікарських препаратів. Крім того, мутації також посилили опірність M. smegmatis до теплового шоку та інших видів стресу, які могли б ушкодити мембрану бактерії.

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На думку дослідників, виявлені зміни можуть дати бактерії шанс вижити у середовищі, де присутні різні антибіотики. Це, в свою чергу, сприятиме подальшій еволюції мікроба і розвитку стійкості до високих концентрацій лікарських речовин.