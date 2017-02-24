В Україні на депресію страждає понад 6% населення - ВООЗ

Понад 300 мільйонів жителів планети страждають на депресію. Це психічне порушення позбавляє людину можливості нормально функціонувати і може навіть призвести до самогубства.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), привертаючи увагу до стрімке поширення цього захворювання: з 2005 по 2015 рік кількість випадків депресії у всьому світі зросла на 18 відсотків. Депресія поширена у всіх регіонах світу, зокрема, в Україні на депресію страждає 6,3 % населення.

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Проте це лише офіційні дані. Через стигматизацію, багато хто не визнає того, що хворі не звертаються за лікуванням. Депресія відрізняється від звичайних коливань настрою. Вона провокує стійке відчуття суму, що триває два тижні або довше, і впливає на здатність успішно функціонувати на роботі, в навчальному закладі або вдома.

Ефективні форми лікування включають психосоціальну допомогу і медикаментозне лікування. Перший крок до такого лікування - визнати наявність депресії та звернутися по допомогу.

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Медики відзначають, що депресія є результатом складної взаємодії соціальних, психологічних і біологічних факторів. До 20 відсотків породіль перебуває в післяпологовій депресії. Крім того, ризик виникнення цього порушення може зростати через економічні негаразди, безробіття, стихійні лиха і конфлікти.