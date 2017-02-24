Японія надала ЮНІСЕФ $2,6 мільярда на боротьбу з холерою в Гаїті

Японська влада підписала угоду про надання ЮНІСЕФ 2, 6 мільярда доларів США на проекти в Гаїті, пише Центр новин ООН.

Читайте такожУ Гаїті стартувала масова кампанія з вакцинації проти холери«Завдяки цій щедрій пожертві японського народу ми зможемо зміцнити боротьбу з холерою в Гаїті і забезпечити захист гаїтянців, особливо дітей, від цього небезпечного захворювання», - заявив представник ЮНІСЕФ в Гаїті Марк Вінсент.

Епідемія холери спалахнула в Гаїті в жовтні 2010 року і охопила всю країну. З того часу на холеру заразилися приблизно 788 тисяч осіб. Щонайменше 9 тисяч випадків захворювання виявилися смертельними. Холера забрала життя 750 дітей. В цілому нею заразилися понад 100 тисяч гаїтянських дітей. У 2016 році на Гаїті було зареєстровано понад 40 тисяч нових випадків зараження холерою.

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Нагадаємо, що в грудні минулого року Генеральна Асамблея ООН підтримала запропоновану Генеральним секретарем нову стратегію боротьби з холерою в Гаїті, закликавши держави виділити ресурси на її здійснення.