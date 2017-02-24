10 порцій фруктів і овочів на день подовжують життя - вчені

Порцією вважається 80 гр фруктів або овочів - невеликий банан, груша або три столові ложки шпинату або гороху, пише The Guardian.

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Більш ранні дослідження вже доводили, що навіть дві з половиною порції (200 грамів) пов'язані з тим, що ризик виникнення хвороб серця знижується на 16%, ризик інсульту - на 18%, ризик виникнення серцево-судинних захворювань - на 13%, ризик захворювання на рак - на 4% і ризик передчасної смерті - на 15%.

Вчені також визначили, які саме фрукти і овочі можуть допомогти знизити ризик захворювання на рак або серцево-судинні захворювання.

Щоб запобігти онкохворобам слід вживати зелені овочі (шпинат), жовті овочі (перець), хрестоцвіті овочі (такі як цвітна капуста). Для запобігання серцево-судинним захворюванням - яблука, груші, цитрусові, салати, хрестоцвіті овочі.