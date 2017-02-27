У Чилі мільйони людей залишилися без питної води

Як передає російська служба ВВС, до забруднення води призвели зсуви, які сталися внаслідок потужних злив. В результаті влада розпорядилася відключити подачу питної води.

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Відновити водопостачання влада обіцяє після того, як рівень забруднення в річці Майпо знизиться.

Населення міста запасеться бутильованою водою. Ресторани і бізнеси закрито за наказом влади.

Школи також відклали початок нової чверті.

Рятувальні служби повідомляють, що в ряді гірських районів через рясні опади перервано автомобільне сполучення, і деякі населені пункти виявилися відрізаними від світу.

За словами губернатора провінції Сантьяго Клаудіо Ортеги, припинення водопостачання торкнулося майже півтора мільйона будинків.

«Ми ще не знаємо, коли знову почнеться постачання питної води», - сказав Ортега.

У результаті повеней і зсувів загинули щонайменше чотири людини.

До цього центральні регіони Чилі страждали від посухи і лісових пожеж.