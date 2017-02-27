Sanofi та Lonza інвестують у спільне підприємство з випуску моноклональних антитіл
11:52, 27 лютого 2017Зарубіжні новини
36
Французька фармкомпанія Sanofi та швейцарський виробник лікарських засобів Lonza вкладуть 270 млн євро в організацію спільного підприємства з випуску моноклональних антитіл.
Спільне підприємство буде розміщено у Віспі (Швейцарія) / REUTERS
Запуск виробництва заплановано на 2020 рік, повідомляє Reuters.
Спільне підприємство з рівними частками буде розміщено у Віспі (Швейцарія). Lonza, нещодавно організувала схожі підприємства в США та Сінгапурі, буде відповідальне за підготовку та управління інфраструктурою нового виробництва.
Читайте такожЗа акції Stada запропонували 3,6 млрд євро
«Близько 60% нашого продуктового портфеля складається з біологічних лікарських препаратів, зокрема, моноклональних тіл для лікування серцево-судинних, імунологічних та інфекційних, неврологічних та онкологічних захворювань», - розповів виконавчий віце-президент Sanofi Філіп Люскан (Philippe Luscan).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter