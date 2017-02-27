Sanofi та Lonza інвестують у спільне підприємство з випуску моноклональних антитіл

Запуск виробництва заплановано на 2020 рік, повідомляє Reuters.

Спільне підприємство з рівними частками буде розміщено у Віспі (Швейцарія). Lonza, нещодавно організувала схожі підприємства в США та Сінгапурі, буде відповідальне за підготовку та управління інфраструктурою нового виробництва.

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«Близько 60% нашого продуктового портфеля складається з біологічних лікарських препаратів, зокрема, моноклональних тіл для лікування серцево-судинних, імунологічних та інфекційних, неврологічних та онкологічних захворювань», - розповів виконавчий віце-президент Sanofi Філіп Люскан (Philippe Luscan).