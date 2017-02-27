Дослідження виявило, що у жінок, вагітних дівчатками, частіше виникають проблеми зі здоров'ям

На це вказують результати дослідження, проведеного фахівцями з Медичного центру Векснера при Державному університеті штату Огайо, пише Science Direct.

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Вчені оцінили імунний статус у 80 жінок під час вагітності за рівнем ключових маркерів-цитокінів у сироватці крові – інтерлейкінів 6 та 8, та фактору некрозу пухлини - і не знайшли однозначного зв'язку зі статтю дитини. Однак, коли ці цитокіни в лабораторних умовах були спеціально піддані бактеріальній атаці, вчені виявили дещо цікаве. Запальна реакція жінок, які носять під серцем дівчаток, була виражена значно сильніше, ніж у мам, які очікують на народження хлопчиків.

Відомо, що запалення є найпотужнішим джерелом стресу для організму і може призвести до цілого ряду захворювань.

Вчені припускають, що саме тому у жінок, вагітних дівчатками, частіше виникають проблеми зі здоров'ям, загострення хронічних захворювань і навіть токсикоз.