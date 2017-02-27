Людський організм сам виробляє токсичну фруктозу - вчені

Численні дослідження показали, що фруктоза небезпечна для людини. Але потрапляти в тіло вона може не тільки з продуктами. Як виявилося, головний мозок теж виробляє фруктозу. І це повільно вбиває. Мозок перетворює енергетичний запас на цукор.

Читайте такожФруктоза шкідливіша за глюкозу

Якщо людина неправильно харчується, то в цілому негативний ефект, що позначається на тілі, посилюється ще більше. Може розвинутися діабет, хвороба серця, ожиріння, пише The Daily Mail.

Співробітники Єльського університету перевірили мозок здорових людей, коли тим давали глюкозу. І вже через 10 хвилин вчені помітили ознаки зростання концентрації глюкози в головному мозку. Пізніше підвищувалася концентрація фруктози. Це, на думку фахівців, було реакцією мозку, відомої як поліоловий шлях.

Читайте такожМова людини може видати ранні симптоми хвороби Альцгеймера - неврологи

У ході цієї реакції глюкоза стає сорбітолом (ще один цукор), а потім - фруктозою. Про те, що ця реакція мала місце, свідчив й аналіз крові досліджуваних. Правда, перед тим, як вченим вдавалося зафіксувати підвищення рівня фруктози, проходило майже півтори години. Фруктоза виробляється з бдь-якого споживаного цукру.