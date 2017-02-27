Нейробіологи з США припускають, що виявили джерело свідомості

Вчені виявили в цій структурі гігантський нейрон, який огортає своїми відростками весь зовнішній шар мозку і опосередковує взаємодію між різними його ділянками. Про це повідомляє видання Nature.

Клауструм (огорожа) являє собою тонку пластинку з сірого речовини, що знаходиться під корою великих півкуль в глибині білої речовини. За припущенням Френсіса Кріка та Крістофа Коха, вона може грати важливу роль в роботі свідомості.

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Для того, щоб визначити будову огорожі, дослідники використовували генетично модифікованих мишей в якості моделі для нейробіологічних досліджень. Спеціальний препарат активує кодують зелений флуоресцентний білок гени в нервових клітинах клауструма гризунів. В результаті білок поширюється по всьому нейрону, дозволяючи визначити просторове розташування останнього. За допомогою комп'ютерної програми вдалося створити 3D-реконструкцію трьох нейронів огорожі.

Вчені виявили, що один з нейронів був дуже довгим. Тіло клітини оберталося навколо зовнішнього шару мозку, контактуючи з різними його ділянками. На думку Коха, це свідчить про те, що клауструм забезпечує зв'язок між відділами центральної нервової системиі формує свідомість.

Рафаель Юст, нейробіолог Колумбійського університету в США, вважає, що існування довгих нейронів не доводить участі огорожі у забезпеченні свідомості. Однак використаний у дослідженні метод дозволить ідентифікувати різні типи нервових клітин у мозку і допоможе з'ясувати їхні функції.