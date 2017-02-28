ВООЗ опублікувала список найнебезпечніших для людини бактерій



Цей список - свого роду рекомендація для наукових досліджень і розробок в області створення нових антибіотиків. Він був розроблений під егідою ВООЗ, де неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу того, що сьогодні антибіотики втрачають свою ефективність. У багатьох випадках це відбувається через невиправдано часте застосування цих ліків.

Читайте такожВООЗ пропонує план дій для ліквідації кору та краснухи в Європейському регіоні

З часу відкриття антибіотиків минуло понад 70 років. Ці ліки дозволили врятувати величезну кількість життів шляхом лікування бактеріальних інфекцій, які в іншому разі були б смертельними, але сьогодні унаслідок надмірного захоплення антибіотиками посилюється стійкість до них.

Це означає, що бактерії змінюються настільки, що антибіотики більше не чинять на них жодного впливу. Стійкість до антибіотиків стала серйозною небезпекою у всіх регіонах світу.



«Представлений список – новий інструмент, який дозволить спрямувати діяльність у сфері наукових досліджень і розробок на розв'язання невідкладних завдань у галузі громадської охорони здоров'я», – заявила помічник генерального директора ВООЗ з питань систем охорони здоров'я та інновацій Марі-Поль Кіні.

Вона наголосила, що стійкість бактерій до антибіотиків зростає, а це призводить до того, що арсенал методів лікування бактеріальних інфекцій стрімко скорочується. Представлені в списку ВООЗ бактерії розділені на три групи за рівнем потреби у створенні нових антибіотиків: найбільш пріоритетні, пріоритетні та середньопріоритетні. До найбільш пріоритетної групи віднесені бактерії з множинною лікарською стійкістю.

Читайте такожінфекції кровотоку і пневмонії

Друга і третя групи у списку – категорії з високим і середнім рівнем пріоритетності – включають інші бактерії із зростаючою лікарською стійкістю, які викликають більш поширені захворювання, такі як гонорея та харчове отруєння.