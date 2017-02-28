Спостерігати за птахами корисно для психічного здоров'я - вчені

Співробітники Університету Ексетера проаналізували дані понад 270 осіб. Вчені виявили, що добровольці, які жили в районах з великою кількістю птахів, дерев і чагарників, рідше страждали на депресію, тривогу і стрес. А учасники, які провели на вулиці менше часу, ніж зазвичай, часто скаржилися на тривогу і депресію.

Фахівці оцінювали кількість поширених видів птахів, зокрема, шпаків, малинівок, блакитних синиць та ґав. Зв'язки між окремими видами птахів і психічним здоров'ям дослідники не знайшли. Проте загальна кількість птахів позитивно впливала на психічний стан людини. Результати не залежали від того, де саме жили люди (в місті чи за його межами), пише Zee News.

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До речі, інше дослідження, проведене в Університеті Квінсленда, показало: досить щотижня гуляти в лісі 30 хвилин, щоб знизити артеріальний тиск і полегшити симптоми депресії. Надто корисні прогулянки в лісах і парках для дітей. Вчені закликають людей проводити якомога більше часу в зелених зонах.