Дослідження виявило, що хворим з діабетом корисно голодувати

Вчені з Університету Південної Каліфорнії провели дослідження на мишах. Фахівці встановили: дієта, що імітує голодування, сприяла регенерації ушкоджених бета-клітин підшлункової залози, що відповідають за вироблення інсуліну. Це, в свою чергу, дозволяло підтримувати рівень глюкози у крові у нормі, повідомляє Science World Report.

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За словами дослідників, тварини біологічно схильні до набору ваги при вживанні їжі. Вони запасають жир, щоб в умовах нестачі їжі мати джерело енергії. Людський організм теж запасає жир, але більшості людей не доводиться голодувати через відсутність їжі. Тому зростає кількість випадків ожиріння і пов'язаних з ним захворювань, найпоширенішим з яких є діабет.

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Ожиріння призводить до ушкодження бета-клітин підшлункової залози. Внаслідок цього розвивається цукровий діабет. Голодування допомагає перепрограмувати бета-клітини і відновити нормальну секрецію інсуліну. Миші, які дотримувалися дієти, що імітує голодування, позбавилися симптомів цукрового діабету 1-го і 2-го типів. Схожі результати вчені отримали в ході експериментів з людськими клітинами підшлункової залози.