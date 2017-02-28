Учені виявили, що білкова нестача може бути імовірною причиною біполярного розладу

Дослідження виявило імовірну причину розвитку біполярного афективного розладу — воно може зумовлюватися білковою нестачею, пише Medical News Today.

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На біполярний афективний розлад — маніакально-депресивний психоз (МДП) — страждають близько 60 мільйонів людей по всьому світу.

Причини розвитку МДП невідомі, але попередні дослідження розглядали генетичну природу захворювання. Дослідження, проведене Національним інститутом науки і технологій Ульсана в Південній Кореї, протестувало значення фосфоліпази Cγ1 в організмі мишей, і його результати можуть пояснити причинно-наслідковий зв'язок між білком і біполярним розладом.

Команда вчених генетично запрограмувала мишей на нестачу фосфоліпази Cγ1 в передньому мозку. Потім вони вивчили, що відбувалося з синапсом мишей — місцем контакту між двома нейронами, який служить для передачі нервового імпульсу між двома клітинами.

Дослідники виявили, що здатність синапсу змінювати свою форму, функцію і силу була вражена. Нейротрофічний фактор головного мозку — це білок, який регулює кілька функцій синапсу, у тому числі роботу фосфоліпази Cγ1. В ході проведеного корейськими вченими експерименту дефіцит цього білка викликав у мишей симптоми МДП, включаючи гіперактивність, ненормально сильні відчуття задоволення (гіпергедонію), сильний голод, порушену здатність до навчання і погану пам'ять, а також нездорово сильний старт-рефлекс. Вчені дали мишам ліки від біполярного розладу, і симптоми ослабли.

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Іншими словами, до хвороби призводить нейрохімічна ланцюгова реакція. У мозку збуджувальні синапси та гальмівні синапси разом відповідають за правильну передачу нервових імпульсів. Дослідження продемонструвало, що порушення балансу між цими синапсами — головна причина виникнення різних нейропсихіатричних розладів. Результати роботи свідчать про те, що фосфоліпаза Cγ1 має ключове значення для функціонування синапсів, а її дефіцит призводить до маніакальної поведінки.