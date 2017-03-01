Інгаляційні кортикостероїди не підвищують ризик пневмонії у дітей - учені

Застосування інгаляційних кортикостероїдів при терапії астми у дітей не підвищує ризик розвитку пневмонії, свідчать результати мета-аналізу, пише Pediatrics.

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В обґрунтуванні своєї роботи автори пишуть, що при терапії дорослих пацієнтів з ХОЗЛ, використання інгаляційних кортикостероїдів асоційоване з підвищеною імовірністю розвитку пневмонії. Тому було прийнято рішення про вивчення зв'язку між інгаляційними кортикостероїдами і пневмонією (а також іншими респіраторними захворюваннями) серед дітей.

Вчені відібрали 31 дослідження, в рамках яких проводилося спостереження за понад 11,5 тис. дітей, які на страждають на астму і приймали плацебо або інгаляційні кортикостероїди.

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Вивчивши зібрані дані, автори констатували, що частота розвитку пневмонії у групі кортикостероїдів - 1,51%, а в плацебо-групі – 0,58%. При оцінці різниці ризиків вчені не зафіксували статистично значущої різниці у частоті розвитку пневмонії на тлі інгаляційних кортикостероїдів і плацебо. Також у 9 дослідженнях було показано, що використання інгаляційних кортикостероїдів сприяє зниженню ризику розвитку пневмонії.