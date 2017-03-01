Ожиріння значно підвищує ймовірність розвитку 9 форм раку - дослідження

Британські та європейські медики надали нові свідчення того, що розвиток ожиріння помітно підвищує ймовірність розвитку відразу дев'яти форм раку, йдеться в статті, пише BMJ.

Читайте такожПонад 80 % підлітків у всьому світі ведуть малорухливий спосіб життя - ВООЗ

Позбавлення від зайвої ваги або запобігання розвитку ожиріння знизить ймовірність розвитку раку. Учені також наголошують, що ожиріння в дитячі роки життя впливає на імовірність розвитку раку у дорослому житті, підкреслюють вчені з університету Вашингтона в Сент-Луїсі (США), які проводили дане дослідження.

В останні роки вчені знаходять все більше доказів того, що ожиріння не тільки підвищує навантаження на скелет, сприяє розвитку проблем з метаболізмом та є однією з причин розвитку цукрового діабету, але і негативно впливає на інші частини організму. Приміром, нещодавно вчені зі США з'ясували, що зайва вага у жінок сприяє рецидиву раку грудей, а також прискорює старіння мозку і викликає зміни в роботі мозку.

Марія Киргіу з Імперського коледжу Лондона (Велика Британія) та її колеги заявляють, що відразу дев'ять видів раку, в тому числі і рак грудей, можуть частіше зустрічатися у тих людей, які страждають від легких і крайніх форм ожиріння.

Такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши результати та експериментальні дані понад двох сотень наукових праць, автори яких вивчали або наслідки від розвитку ожиріння, або ймовірність розвитку різних форм раку. У цих дослідженнях загалом брало участь кілька десятків тисяч людей, які страждали на ожиріння або рак.

Пухлини були пов'язані або з роботою травної системи, такі як рак прямої кишки, шлунку, стравоходу і товстої кишки, або з гормональними порушеннями – рак нирок, підшлункової залози, молочних залоз, тіла матки, а також рак крові.

Читайте такожФізичні навантаження знижують рівень запалення в організмі - вчені

Ймовірність розвитку всіх цих видів раку зростала по мірі зростання зайвих кілограмів, але різні види раку реагували на підвищення маси тіла неоднаково. Наприклад, для раку прямої кишки ймовірність його розвитку була майже однаковою для всіх рівнів ожиріння, а для раку підшлункової залози вона підвищувалася на 50% на кожні 5 кілограмів зайвої ваги.

Вчені акцентують, що педіатри та лікарі-фахівці повинні розглядати рак і ожиріння як взаємопов'язані захворювання, і враховувати це в своїй медичній практиці.