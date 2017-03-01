У Сомалі через загрозу голоду оголошено надзвичайний стан

Як повідомляє Deutsche Welle, уряд Сомалі покладає відповідальність за важку ситуацію в значній мірі на ісламістів з угрупування "Аш-Шабаб", військовий конфлікт з якої блокує доступ гуманітарних організацій до цілим регіонам країни і привів до втрати значних обсягів врожаю.

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Тим часом в столицю країни Могадішо вже прибули тисячі голодних селян з дітьми з ознаками сильного недоїдання.

Відсутність доступу до питної води може викликати поширення холери, побоюються представники гуманітарних організацій.

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"Ми не можемо і не повинні чекати", - заявив Фармаджо у зверненні до міжнародної громадськості, бізнесу та сомалійської діаспори з проханням допомогти "уникнути гуманітарної трагедії".

У 2011-2012 роках через голод у Сомалі загинуло близько 250 тис. населення.