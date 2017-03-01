Припинено клінічні дослідження ще одних ліків проти хвороби Альцгеймера

У компанії повідомили, що в рамках КД III фази не було отримано даних про перевагу AC-1204 над плацебо у зменшенні вираженості симптомів у пацієнтів з хворобою Альцгеймера легкого та середнього ступенів тяжкості, пише Reuters.

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Після отримання переконливих результатів клінічних досліджень II фази фахівці Accera внесли невеликі зміни в формулу AC-1204, що призвело до зниження біоактивності лікарського препарату. Зараз компанія має намір скоригувати формулу ЛЗ і підготуватися до наступних КД.