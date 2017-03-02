ВООЗ закликає фармацевтів працювати над розробкою нових антибіотиків проти туберкульозу

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про необхідність активізації наукових досліджень, спрямованих на розробку антибіотиків для боротьби з туберкульозом, який набув лікарської стійкості. Належить також забезпечити достатні обсяги виробництва таких антибіотиків.

Читайте такожВчені на порозі створення нової вакцини від туберкульозу

За даними ВООЗ, за останні 50 років кілька стадій клінічних випробувань пройшли лише два нових антибіотики для лікування туберкульозу з лікарською стійкістю. Обидва препарати досі перебувають на третій стадії випробувань. Для завершення цього процесу і розробки інших ефективних схем лікування потрібне додаткове фінансування.

«Дослідження у сфері лікарсько-стійкого ТБ є одним з основних пріоритетів для ВООЗ і всього людства», - заявила Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чань. За її словами, для фінансування вкрай необхідних наукових досліджень у сфері нових антибіотиків для лікування ТБ щорічно потрібно понад 800 мільйонів доларів США.

За даними ВООЗ, в 2015 році було зареєстровано 580 тисяч випадків захворювання на туберкульоз з лікарською стійкістю і 250 тисяч пов'язаних з ними смертельних випадків.

Читайте такожУкраїна входить до п'ятірки країн світу за поширенням самої небезпечної форми туберкульозу

У ВООЗ нагадали, що туберкульоз з лікарською стійкістю і наукові дослідження будуть основними темами на зустрічі високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з туберкульозу в 2018 році.