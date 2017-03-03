Противірусна терапія грипу під час вагітності безпечна для плода

У рамках своєї роботи вчені вивчили інформацію про приблизно 6 тис. вагітних жінок, яким були призначені противірусні препарати для лікування грипу (озельтамівір або занамівір), пише BMJ. Порівняння проводилося з даними майже 700 тис. жінок, що увійшли до контрольної групи. У дослідження не були включені пацієнтки, які вживали ліки раніше 22 тижня вагітності.

Аналіз даних виявив, що частота ускладнень у новонароджених дітей не підвищується при використанні вагітними противірусних ЛЗ. Оцінка проводилася за кількома показниками: низька маса тіла, передчасні пологи, мертвонародження та вроджені дефекти розвитку.

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В даний час органи охорони здоров'я США і Європи рекомендують хворим на грип вагітним жінкам приймати відповідні противірусні препарати. Однак досі недостатньо даних щодо впливу інгібіторів нейрамінідази на розвиток плоду.