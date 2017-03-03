Противірусна терапія грипу під час вагітності безпечна для плода

09:12, 03 березня 2017
Зарубіжні новини
67

Прийом вагітними жінками противірусних препаратів класу інгібіторів нейрамінідази в цілях профілактики і лікування грипу не має загрози для здоров'я плоду.

theguardian.com

У рамках своєї роботи вчені вивчили інформацію про приблизно 6 тис. вагітних жінок, яким були призначені противірусні препарати для лікування грипу (озельтамівір або занамівір), пише BMJ. Порівняння проводилося з даними майже 700 тис. жінок, що увійшли до контрольної групи. У дослідження не були включені пацієнтки, які вживали ліки раніше 22 тижня вагітності.

Аналіз даних виявив, що частота ускладнень у новонароджених дітей не підвищується при використанні вагітними противірусних ЛЗ. Оцінка проводилася за кількома показниками: низька маса тіла, передчасні пологи, мертвонародження та вроджені дефекти розвитку.

Читайте такожВчені виявили гени, які захищають зрілих людей від стресу

В даний час органи охорони здоров'я США і Європи рекомендують хворим на грип вагітним жінкам приймати відповідні противірусні препарати. Однак досі недостатньо даних щодо впливу інгібіторів нейрамінідази на розвиток плоду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #грип#противірусні препарати#вагітність