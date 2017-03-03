У світі стрімко зростає кількість наркозалежних жінок - експерти

Про це йдеться в щорічній доповіді Комітету, що була опублікований вчора. Автори нагадують про те, що жінкам частіше призначають наркотичні препарати, які зумовлюють звикання, пише Центр новин ООН.

Читайте такожВживання знеболювальних може викликати стійке звикання - медики

«Ми бачимо, наприклад, що жінки складають третину всіх наркоспоживачів у світі, однак тільки п'ята частина з них отримує лікування», - сказав президент Комітету Вернер Сипп. - Водночас стрімко зростає кількість наркотичного передозування серед жінок».

У доповіді йдеться про те, що Афганістан залишається найбільшим постачальником опіуму і героїну. На європейські ринки героїн потрапляє, головним чином, через Туреччину і Балкани. На цьому маршруті в 2014 році було конфісковано 48 тонн героїну.

Після декількох років спаду зросли обсяги постачання опіуму через країни Центральної Азії та Росію. У доповіді відзначено заходи, прийняті урядами цих держав, щодо боротьби з незаконним обігом і розповсюдженням наркотиків, у тому числі в рамках Організації шанхайського співробітництва. Так, в минулому році 950 кілограмів наркотиків вдалося конфіскувати у результаті спільних рейдів сил безпеки Росії, Таджикистану та інших країн Центральної Азії, а також Афганістану.

Експерти Комітету також нагадують про те, що чверть всіх ін'єкційних наркоманів проживає в Східній і Південно-Східній Європі.

При цьому значна частина з них - мешканці Росії і України. 22 відсотки ін'єкційних наркоспоживачів в цьому регіоні інфіковані ВІЛ-інфекцією.

Росія, Україна, Литва і Латвія також в числі європейських країн, де зафіксовані випадки нелегального культивування каннабіса у домашніх умовах. Молдова і Україна увійшли до списку основних постачальників канабісу в європейські країни.

Автори доповіді рекомендують урядам визнати наркозалежність проблемою охорони здоров'я, відмовитися від смертної кари за злочини, пов'язані з наркотиками, і обмежити легальне використання марихуани винятково за медичним призначенням.

Читайте такожЕксперти ООН стурбовані зростанням популярності синтетичних наркотиків

Експерти Комітету прокоментували, так звані, суспільні кімнати для використання наркотиків», які нещодавно з'явилися, наприклад, у Франції. У Комітеті попереджають, що кімнати мають сприяти пом'якшенню негативних наслідків наркоманії, не заохочуючи при цьому вживання наркотиків або їхній обіг.