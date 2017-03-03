У США зареєстровано новий препарат для пацієнтів з цукровим діабетом

Компанія AstraZeneca досягла реєстрації на території США комбінованого препарату Qtern для поліпшення глікемічного контролю у дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу.

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалила застосування ЛЗ серед пацієнтів, у яких не досягається задовільний контроль на одному дапаглифлозині (10 мг) або комбінації дапаглифлозину і саксаглиптину. До складу Qtern входить дипаглифлозин (10 мг) і саксаглиптин (5 мг). Лікарський засіб призначено для застосування один раз на добу.

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В Європі цей лікарський препарат був зареєстрований в липні 2016 року. Елізабет Бьорк, віце-президент, глава підрозділу серцево-судинних і метаболічних захворювань міжнародного відділу розробки лікарських препаратів компанії AstraZeneca заявила: «Майже половина всіх людей з цукровим діабетом 2 типу не можуть досягти цільових показників, і тому у них зберігається підвищений ризик розвитку ускладнень. Qtern – перший в своєму класі комбінований препарат, зареєстрований в Європі; це нова можливість досягти мети шляхом значного зниження рівня глікованого гемоглобіну (HbA1c)».