Китаянка народила дівчаток-близнят через шість днів після народження сина

Як пишуть Новини Ізраїлю, згідно з опублікованої в China News Service інформації, жінка вийшла заміж в 2012 році, їй не вдавалося завагітніти.

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У серпні 2016 року вона пройшла курс лікування в місті Ухань і завагітніла трійнею. 21 лютого вона народила хлопчика вагою 1,44 кілограми, проте перейми припинилися. Її акушер прийняв рішення продовжувати вагітність. 27 лютого вона народила дівчаток-близнят.

Зараз діти перебувають у реанімації. За словами акушера, це перший подібний випадок в його понад 20-річній лікарській практиці. Акушер зазначила, що жінка була вагітна так званою дизиготною трійнею, тобто хлопчик розвивався в іншої плодовій оболонці, окремій від його сестер-близнюків.