Американські медики назвали найнебезпечніші для людини шкірні захворювання

Перелік, складений науковцями, включає в себе дерматит, вугровий висип, кропив'янку, псоріаз, вірусні захворювання шкіри, грибкові інфекції, коросту, меланому, піодермію, рак шкіри (крім меланоми), пролежні і осередкову алопецію, пише Еurekalert!.

Саме ними зумовлена більшість випадків інвалідності, пов'язаних зі шкірними захворюваннями. Окремо автори відзначають регіональні особливості, властиві поширеності хвороб.

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Зокрема, рак шкіри поширений у США, тоді як в Індії і Китаї це захворювання фіксується значно рідше. Короста найчастіше спостерігається у людей, які проживають на островах південної частини Тихого океану і в Африці.

Медики відзначають, що шкірні захворювання є четвертою провідною причиною інвалідності (за сукупністю прожитих з подібним статусом років), поступаючись тільки анемії, туберкульозу та захворюванням органам чуттів.