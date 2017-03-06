У Сомалі через голод за два дні померли понад сто людей

«Це складна ситуація для тваринників і худоби. Люди також страждають від голоду і діареї. Упродовж останніх 48 годин у регіоні Бай загинули 110 людей», - заявив прем'єр-міністр країни Хасан Алі Хайре.

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За його словами, уряд Сомалі зробить усе можливе, щоб врятувати людей. Він закликав своїх співгромадян допомогти вмираючим сомалійцям, передає ВВС.

За оцінками ООН, близько 5 мільйонів жителів Африканського Рогу потребують допомоги на тлі розгортання голоду.

У 2011 році через голод у Сомалі загинули 260 тисяч людей.