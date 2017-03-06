Медики розповіли про небезпеку нестачі солі в організмі людини



Останні роки світові фахівці тільки й говорять про шкоду солі. Вони активно рекомендують скорочувати споживання солі. Однак ніхто не розповідає про наслідки занадто низького рівня солі в раціоні. Виявляється, при нестачі солі підвищується ризик смертельного серцевого нападу, пише Financial Express.

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Згідно з чинними рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), споживання солі не має перевищувати 5 грамів на день. Однак канадські експерти переконані: норму необхідно підняти. Настільки значного зниження споживання навряд чи вдасться досягти, і, до того ж, це може призвести до небезпечних наслідків, каже Салім Юсуф, професор Університету Макмастера.

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Він підкреслює: занадто низький рівень солі в раціоні порушує природний баланс в організмі. У цілому є підстави вважати, якщо споживання становить менше 2,3 грама солі в день, то можливе виникнення проблем. Про користь таких кардинальних заходів даних немає. На думку Юсуфа, доросла людина повинна споживати в межах 7,5-12,5 грама солі на день.