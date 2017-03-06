Медики рекомендують додавати до ранкової кави какао

Медики радять додавати до кави какао. Тоді вона буде відмінно підвищувати концентрацію і заспокоювати нерви, пише Global News. Експерти провели експеримент, порівнюючи ефект чотирьох гарячих напоїв. Один з них був з какао, один з кофеїном, один - комбінація какао і кофеїну, а останній виступав в ролі плацебо.

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Спочатку всім напоям надали однакового смаку за рахунок додавання спеціального підсолоджувача, а ще добровольцям затиснули ніс, щоб вони не відчували аромату. Отже, добровольців просили випити один з чотирьох напоїв і після цього пройти тест на оцінку "розумових сил".

Виявилося, реакція була швидшою у людей, які пили какао, і ще вище показники - у людей, які пили каву з додаванням какао. Що важливо, какао вдавалося послабити неприємний побічний ефект кофеїну - тривожність. Какао збільшує приплив крові до мозку, що підвищує показники уваги і підсилює здатність до пізнання. І в цьому секрет його сили.

До речі, кофеїн негативно впливав на настрій людей. Порівняно з плацебо-групою люди, які пили виключно напій з кофеїном. Натомість додавання какао допомагало зменшити напруження, знизивши рівень злості та тривоги.