Вчені створили в лабораторних умовах ембріон зі стовбурових клітин

Вчені розраховують, що результати їх роботи допоможуть вивчити механізми раннього ембріонального розвитку та деякі причини мимовільного переривання вагітності, пише Science.

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У рамках експерименту дослідники поєднали на тривимірному каркасі ембріональні стовбурові клітини і екстраембріональні трофобластні стовбурові клітини, які зазвичай виробляються плацентою. Після інкубування протягом чотирьох днів виявилося, що клітини успішно розвивалися і сформували структуру, схожу з цим ембріоном миші.

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Експеримент британських учених став першою успішною спробою створення штучного ембріона без використання яйцеклітини. Вчені відзначають малоймовірність подальшого розвитку такого ембріона, так як плоду необхідно отримувати поживні речовини і кисень від матері. Тим не менш, автори роботи мають намір продовжити експерименти і додати на тривимірний каркас стовбурові клітини жовткового мішка. На їхню думку, це дозволить продовжити період диференціації клітин ембріона до моменту початку формування внутрішніх органів.