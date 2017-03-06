В Ізраїлі декриміналізували вживання марихуани

Пропозицію про часткову декриміналізацію вживання марихуани було висунуто управлінням по боротьбі з наркотиками і депутатом Шарен Аскель ("Лікуд"). Але в первісному вигляді вона не отримала підтримки міністрів внутрішньої безпеки та юстиції, пишуть Новини Ізраїлю.

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Депутат Шарен Аскель пропонувала внести поправку до законодавства, у разі прийняття якої зберігання до 25 грамів марихуани не вважалося б кримінальним злочином і каралося б штрафом у розмірі 300 шекелів, а не позбавленням волі. При цьому за вживання марихуани в громадських місцях депутат пропонує карати штрафом до 1500 шекелів.

Пізніше глава МВБ Гілад Ердан заявив про готовність до поступової декриміналізації вживання канабісу. Він, як і міністр юстиції Айлете Шакед, визнав можливим припинити практику кримінального переслідування за вживання марихуани, обмежившись адміністративними штрафами. Розробка поправки до чинного законодавства доручена міжвідомчої групи, яка представить свої міркування кабінету міністрів 7 травня 2017 року.

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Глава уряду Біньямін Нетаніягу заявив з цього приводу: "Робоча група розглянула це питання, цей крок слід проводити обережно – з одного боку ми крокуємо в ногу з часом, з іншого – ми розуміємо можливу небезпеку і спробуємо прийняти збалансоване рішення".