FDA зареєструвала сублінгвальну імунотерапію алергії на домашнього кліща

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) схвалила перший сублінгвальних препарат для імунотерапії рінокон'юнктівіта у пацієнтів з сенсибілізацією до алергенів пилового кліща. Лікарський засіб дозволено для застосування у дорослих пацієнтів у віці 18-65 років.

Оцінка безпеки та ефективності сублінгвальної монотерапії алергоїдами (модифікованими алергенами) проводилася за участю 2,5 тис. пацієнтів. Згідно зібраним даним, використання препарату призводить до 16-18% зниження вираженості симптомів сенсибілізації і потреби в застосуванні додаткових препаратів для лікування алергії. Порівняння проводилося з групою пацієнтів, які отримували плацебо.

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Перша таблетка для розсмоктування повинна прийматися під наглядом лікаря, наступні дози пацієнт може приймати вдома самостійно, відзначають фахівці FDA. Тривалість терапії може становити 8-14 тижнів при щоденному прийомі лікарського препарату.