США і ЄС уклали угоду щодо взаємного визнання результатів інспектувань фармзаводів

17:06, 06 березня 2017
Зарубіжні новини
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США і Євросоюз шляхом обміну нотами уклали угоду про взаємне визнання результатів інспектувань фармацевтичних підприємств.

REUTERS

Відповідні поправки були внесені в Угоду про взаємне визнання, підписані в 1998 році, повідомляється на сайті Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Читайте такожУ США спростять процедуру виведення на фармацевтичний ринок генериківДосягнута домовленість стала результатом трирічних переговорів між FDA і Агентством з лікарських препаратів ЄС (EMA). У 2012 році конгрес схвалив законодавчий акт, який дає FDA право укладати угоди про взаємне визнання результатів контрольних перевірок фармацевтичних заводів. Переговори з EMA велися з 2012 року.

Даний крок дозволить регуляторним органам використовувати перевірки фармпідприємств на відповідність вимогам GMP і уникнути дублювання інспекцій.

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Теги: #Агентство з лікарських препаратів ЄС#фармринок