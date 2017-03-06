США і ЄС уклали угоду щодо взаємного визнання результатів інспектувань фармзаводів

Відповідні поправки були внесені в Угоду про взаємне визнання, підписані в 1998 році, повідомляється на сайті Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Читайте такожУ США спростять процедуру виведення на фармацевтичний ринок генериківДосягнута домовленість стала результатом трирічних переговорів між FDA і Агентством з лікарських препаратів ЄС (EMA). У 2012 році конгрес схвалив законодавчий акт, який дає FDA право укладати угоди про взаємне визнання результатів контрольних перевірок фармацевтичних заводів. Переговори з EMA велися з 2012 року.

Даний крок дозволить регуляторним органам використовувати перевірки фармпідприємств на відповідність вимогам GMP і уникнути дублювання інспекцій.