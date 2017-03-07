У світі щочетверта дитина до 5 років гине через забруднення повітря і води - ВООЗ

Кожна четверта дитина молодше п'яти років гине через забруднення повітря і води, пасивне куріння, відсутність санітарно-гігієнічних умов.

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Про це попереджають експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). За даними досліджень, забруднення навколишнього середовища особливо небезпечно для дітей через такі чинники, як невелика маса тіла і нерозвинені дихальні шляхи. У них також ще не сформувалися внутрішні органи та імунна система. Причому неблагополучне навколишнє середовище впливає на здоров'я дитини, навіть коли вона ще перебуває в утробі матері. Найбільш поширені наслідки для дітей молодшого віку – діарея, малярія і пневмонія. Пневмонія може викликати хронічні респіраторні захворювання, а пасивне куріння підвищує ризик серцево-судинних захворювань, інсультів і раку.

У ВООЗ підкреслюють, що цим захворюванням можна запобігти, якщо вжити термінових заходів.

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«Ми звертаємося з закликом до всіх людей: «Не забруднюйте наше майбутнє». Адже сьогодні в результаті забруднення повітря щорічно гине 1,7 млн. дітей в віці до п'яти років», - заявила представник ВООЗ Марія Нейра.

У першу чергу, експерти ВООЗ рекомендують забезпечити всі родини джерелами чистої енергії і надати їм можливість користуватися чистою водою.