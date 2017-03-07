Понад 5% населення світу страждають внаслідок інвалідизуючої втрати слуху

Понад 5% населення світу — 360 мільйонів осіб (328 мільйонів дорослих людей і 32 мільйони дітей) — страждають внаслідок інвалідизуючої втрати слуху. Більшість таких людей живе в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

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Приблизно щотретя людина у віці старше 65 років страждає внаслідок інвалідизуючої втрати слуху. Найвища поширеність ццєї патології - в Південній Азії, Тихоокеанському регіоні Азії та в Африці на південь від Сахари.

ВООЗ звертає увагу: половині всіх випадків втрати слуху можна запобігти завдяки первинній профілактиці.

До числа простих стратегій профілактики входять наступні:

* вакцинація дітей проти дитячих хвороб, включаючи кір, менінгіт, краснуху та свинку;

* імунізація дівчат підліткового віку та жінок дітородного віку проти краснухи до настання вагітності;

* обстеження вагітних жінок на сифіліс, інші інфекції та їх лікування;

* поліпшення медичної допомоги в допологовому, пологовому і післяпологовому періодах, включаючи забезпечення безпечних пологів;

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* дотримання належної гігієни вух;

* скринінг дітей на середній отит з наступними належними заходами медичної допомоги або хірургічними втручаннями;

* уникнення застосування деяких лікарських засобів, які можуть бути шкідливими для слуху, застосування тільки за призначенням та під контролем кваліфікованого лікаря;

* направлення новонароджених дітей з груп високого ризику (за наявності глухих членів сім'ї або народжених з малою масою тіла, асфіксією, жовтяницею або менінгітом) для ранньої перевірки слуху, швидкого встановлення діагнозу та належного ведення у разі необхідності; та

* зменшення впливу (як на роботі, так і під час відпочинку) гучних шумів шляхом підвищення обізнаності про ризики; розробки і застосування відповідних законів і настійних рекомендацій щодо використання засобів індивідуального захисту, таких як беруші, внутрішньовушні і головні навушники.