Подолання стресу допоможе позбутися надмірної маси тіла - медики

Згідно з даними нового дослідження, проведеного в Університетському коледжі Лондона, щоб скинути зайву вагу, не треба рахувати калорії. Виявляється, достатньо просто розслабитися. Вчені проаналізували дані 2527 чоловіків і жінок старше 50 років, розповідає Deccan Chronicle.

Дослідники виміряли рівні кортизолу (гормону стресу) в зразках волосся добровольців. Це дозволило оцінити концентрацію гормону за минулі два місяці. Фахівці врахували фактори, які могли вплинути на результати, наприклад, вік, стать учасників, паління та наявність діабету.

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Дослідження виявило: що вищий у людини рівень кортизолу, і, відповідно, рівень стресу, то більшою виявлялися маса тіла, Індекс маси тіла (ІМТ) та окружність талії. Крім того, високі рівні кортизолу корелювали зі стійким ожирінням. Вчені відзначають, що зовсім позбутися стресу складно, але його можна контролювати.