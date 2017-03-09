Експерти назвали фрукти і овочі, які містять найвищі рівні пестицидів

Пестициди небезпечні не тільки для колорадських жуків та інших шкідників, вони вбивають бджіл і є причиною смерті 200 тисяч осіб на рік. Хімічні та біологічні компоненти цих речовин накопичуються в організмі фермерів, у воді і ґрунті і навіть потрапляють до нас на стіл у вигляді продуктів харчування. Особливо багато пестицидів в овочах, фруктах і зелені.

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Про це заявив спеціальний доповідач з питання про право на харчування Хілал Эльвер і спеціальний доповідач з питання про токсичні відходи Баскут Тунджак, які представили на розгляд Ради ООН з прав людини доповідь з цієї проблеми.

Експерти ООН закликали держави розробити нову угоду щодо посилення контролю над небезпечними пестицидами і поступово відмовитися від їх використання в сільському господарстві.

Правозахисники зазначили, що в останні роки значно зросли масштаби використання пестицидів з метою захисту сільськогосподарських культур від комах, грибків, бур'янів та інших шкідників. Ця тенденція призводить до вкрай негативних наслідків для навколишнього середовища і здоров'я населення. На особливу небезпеку наражаються фермери та інші працівники сільського господарства, а також діти і вагітні жінки, які живуть поряд із сільськогосподарськими угіддями.

Читайте такожЗелений салат в роздрібній мережі містить нітрати і пестициди - дослідженняУ доповіді експертів ООН зазначається, що залишки пестицидів накопичуються в навколишньому середовищі і навіть в харчових продуктах. Найвищі рівні пестицидів часто виявляють в овочах, листовій зелені і фруктах, таких як яблука, полуниця і виноград. Через забруднені корми пестициди акумулюються в організмі тварин. У м'ясі птиці та яйцях часто можна зустріти інсектициди, а молоко та інші молочні продукти можуть містити цілий ряд шкідливих речовин внаслідок їх біоакумуляції і накопичення в жирових тканинах тварин. Деякі пестициди, такі як органотини, накопичуються в морепродуктах.

Найвищі рівні пестицидів часто виявляють в овочах, листовій зелені та фруктах, таких як яблука, полуниця і виноград

Експерти нагадують, що пестициди можуть зумовлювати рак, хвороби Альцгеймера і Паркінсона. Вони є однією з причин порушення екологічного балансу на планеті. Зокрема, використання неонікотіноїдних пестицидів призводить до загибелі бджіл, від яких безпосередньо залежить врожайність в сільському господарстві.

Пестициди потрапляють навіть у питну воду. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки, де щороку використовується понад 70 млн. фунтів атразину, з його потраплянням у джерела води пов'язують підвищений ризик щодо вроджених вад. У країнах Європейського союзу атразин був заборонений ще в 2004 році, проте в деяких з цих країн досі виявляють у грунтових водах.

За останні 50 років населення планети зросло більш ніж у два рази, в той час як площа орних земель збільшилася приблизно на 10 відсотків. Розвиток технології виробництва пестицидів, поряд з іншими сільськогосподарськими інноваціями, безсумнівно, сприяло збереженню темпів зростання сільськогосподарського виробництва. Однак це відбувається на шкоду здоров'ю людини і навколишньому середовищу.

Експерти ООН закликали всі держави домагатися скорочення використання пестицидів у всьому світі і негайно заборонити найбільш небезпечні з них. Спеціальні доповідачі вважають, що існує можливість виробляти більш здорове, багате на поживні речовини продовольство при вищій врожайності без використання або з мінімальним використанням токсичних хімічних речовин.