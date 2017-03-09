Кава захищає нейрони мозку від стресу - дослідження

Кава підсилює ефект ензиму NMNAT2, що захищає нейрони від стресу і бореться з дефектними тау-білками в мозку, утворюють патологічні відкладення. Не секрет, що дефектні білки пов'язані з цілим набором нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Паркінсона, Альцгеймера, Хантінгтона, пише The Daily Mail.

Згідно з дослідженням Університету Блумінгтона понад 1280 сполук у вже існуючих ліках, були виділені 24 сполуки, що впливають на вироблення NMNAT2 в мозку. Притому, що раніше на прикладі мишей експерти показували, що кофеїн покращує роботу пам'яті у тварин з високою концентрацією дефектних білків. Кофеїн давали мишам, і тоді вироблення ензиму відновлювалося.

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Дослідники сподіваються, що кофеїн, який споживається більшістю дорослого населення, може допомогти уповільнити прогресування нейродегенеративних захворювань.