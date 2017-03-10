Ожиріння під час вагітності підвищує ризик ДЦП у новонародженої дитини - медики

Нове дослідження, проведене в Університеті Мічигану, виявило: одним з таких наслідків є дитячий церебральний параліч (ДЦП). Кількість випадків ДЦП серед дітей, які народилися у термін, зросла за останні роки, пише The Daily Mail.

Вчені проаналізували дані понад 1,4 мільйона дітей, народжених у Швеції в 1997-2011 роках. У 3029 учасників виявили ДЦП. Фахівці виявили тісний зв'язок між ожирінням під час вагітності та ДЦП у дітей, які народилися з нормальною вагою. У недоношених дітей тієї ж кореляції дослідники не знайшли.

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До речі, раніше вчені з Центрального південного університету встановили, що ожиріння матері збільшує ризик аутизму у дитини. Фахівці проаналізували дані досліджень, в яких взяли участь загалом 200000 чоловік. Дослідники з'ясували: у жінок, що страждали на ожиріння, ризик народження дитини з аутизмом був підвищений на 47%.