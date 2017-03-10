Дослідження довели, що духи з феромонами - великий обман

Прийнято вважати, що вони свідчать про готовність до статевого контакту, пише The Economist. У людей це питання пов'язують з двома сполуками. Андростадіенон (AND) і эстратетраенол (EST) отримують з чоловічих і жіночих гормонів відповідно. Вони присутні в потових виділеннях. І їх не раз досліджували на предмет наявності властивостей феромонів.

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Вчені з'ясували, що ці сполуки роблять фотографії представників протилежної статі більш привабливими. А деякі не виявили такого ефекту.

Поставити крапку в цьому питанні вирішила група вчених під керівництвом Робіна Хеїра з Університету Західної Австралії. Була зібрана група - 43 чоловіки і 51 жінка. Добровольців попросили оцінити фотографії представників протилежної статі, з точки зору сексуальної привабливості .

Ці завдання виконувалися два рази. В один день добровольцям при цьому давали понюхати AND і EST (перший - жінкам, другий - чоловікам). Також деяким давали плацебо. Якщо сполуки працюють як феромони, андрогинне обличчя мало би здаватися добровольцям зображенням представника протилежної статі, а фотографії викликали б сексуальний інтерес і зображених легше було б запідозрити в невірності.

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Однак сполуки не спрацювали, і нічого подібного не відбувалося. Між тим, на ринку існують духи з AND і EST, які обіцяють "ефект приваблення". Вчені зробили висновок, що подібні парфуми просто є маркетинговим ходом.