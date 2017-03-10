Вчені визначили оптимальний час перебування на сонці

Головним критерієм для оцінки вчені вибрали отримання оптимальної дози вітаміну D, який синтезується в шкірі людини під дією денного світла, пише іспанська державна Служба наукових новин та інформації.

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У січні на сонці рекомендується перебувати близько 130 хвилин, при цьому повинно бути відкрито не менше десяти відсотків поверхні тіла. У квітні та липні досить десяти хвилин, але приблизно чверть тіла повинна бути відкрита. У жовтні на сонці потрібно перебувати півгодини. Дані рекомендації актуальні для південних помірних широт.

На середніх північних широтах взимку слід перебувати під дією сонця довше. Радіації, яка виробляється в 10:00, достатньо, щоб за 9,7 години задовольнити потреби організму у вітаміні D. Під дією випромінювання, виробленого в 16:00, потрібно перебувати протягом 5,7 години. В обох випадках має бути відкрито мінімум десять відсотків тіла.

З іншого боку, навесні і влітку близько десяти хвилин перебування на сонці, починаючи з 13:00, і приблизно 20 хвилин в період з 15:00 до 17:00, буде достатньо для задоволення добової потреби у вітаміні D. Відкрито для сонячної радіації при цьому повинно бути не менше чверті поверхні тіла.

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Своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши параметри сонячного випромінювання протягом одного місяця кожного з сезонів в період з 2003 по 2010 роки.

Дані висновки справедливі для людей з третім типом шкіри - у них темне волосся, сірі або карі очі, зазвичай смаглява шкіра і відсутність веснянок. Людям з більш світлою шкірою через ризик отримання опіків треба менше перебувати на сонці. Це означає, що за допомогою природних джерел світла вони не отримують достатньо вітаміну D.