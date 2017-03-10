Безглютенова дієта підвищує ризик розвитку діабету 2-го типу

Дотримання безглютенової дієти людьми, які не страждають на целіакію, асоційоване з підвищеним ризиком розвитку діабету 2-го типу, повідомляється на сайті Американської асоціації серця.

Читайте такожБезглютенова дієта може бути небезпечнаВ рамках довгострокового наглядового дослідження вчені проаналізували дані майже 200 тис. осіб, які раз у 2-4 роки заповнювали опитувальники щодо частоти споживання різних харчових продуктів. Виявилося, що більшість опитаних щодня споживали менше 12 грам глютену в день.

У людей, що вживали щодня більшу кількість глютену, ризик розвитку діабету 2 типу протягом 30 років був нижчим, ніж у прихильників безглютенової дієти, при цьому різниця сягала 13% при великому споживанні глютену (порівняно з пацієнтами, у чий харчовий раціон входило тільки 4 грам глютену).

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Люди, які намагались їсти менше глютену, також споживали менше продуктів харчування, багатих на харчові волокна із захисними властивостями проти діабету 2 типу, зазначили автори дослідження.

Целіакія пов'язана з імунною реакцією на глютен, білок, який міститься в пшениці, жита і ячменю. З часом целіакія може призводити до ушкодження тонкого кишечника і викликати інші проблеми зі здоров'ям. Люди з целіакію повинні дотримуватися безглютенової дієти, однак останнім часом подібна дієта стала популярною серед здорового населення.