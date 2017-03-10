Недосипання негативно впливає на мозок підлітків - медики

Дослідники із Франції проаналізували дані 177 учнів середніх шкіл Парижа у віці 14 років. Фахівці вивчили мозок підлітків. Також учасники відповіли на запитання про режим сну, пише The Hindustan Times.

Читайте такожБільше 80 % підлітків у всьому світі ведуть малорухливий спосіб життя - ВООЗДослідження показало: у середньому протягом робочого тижня школярі лягали спати о 22:20 і вставали о 7:00 ранку. У вихідні добровольці лягали в 23:30 і вставали о 9:45. Сон менше 7 годин на добу протягом робочого тижня і пізній відхід до сну виявилися пов'язані з меншим обсягом сірої речовини в окремих ділянках мозку.

Що пізніше підлітки лягали спати у вихідні, то менше у них було сірої речовини у ділянках мозку, які пов'язані з увагою і багатозадачністю. Так, судячи по всьому, не тільки недосипання знижує успішність підлітків. Вчені виявили, що низькі середні бали корелювали з меншою кількістю сірої речовини в лобовій ділянці мозку. А кількість сірої речовини зменшувалася через пізній відход до сну у вихідні.