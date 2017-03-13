Вчені розповіли про ранні симптоми деменції

Напади запаморочення і раптові перепади артеріального тиску у людей середнього віку можуть сигналізувати про підвищений ризик розвитку старечого недоумства – за два десятки років до його настання.

Читайте такожКава захищає нейрони мозку від стресу - дослідження

Про це свідчать результати досліджень, проведених вченими Школи громадської охорони здоров'я Блумберга при Університеті Джона Хопкінса в Балтіморі, штат Меріленд.

В ході даної роботи, доповідь про яку представлено на засіданні Кардіологічної асоціації в Орегоні, було обстежено 11 503 людини. Чоловіки і жінки у віці від 45 до 64 років, виявляли перераховані вище симптоми ортостатичної гіпотонії.

Через 20 років кількість хворих на деменцію в цій групі людей було на 40% вищою за середньостатистичні показники, пише The Daily Mail.

Вчені також з'ясували, що нічний сон протягом дев'яти годин і більше може бути раннім попередженням про хвороби Альцгеймера.

Люди, які проводять тривалий час у ліжку, вдвічі частіше хворіють на недоумство протягом наступного десятиліття. Зміна сну є симптомом хвороби Альцгеймера: воно показує, що мозок ушкоджений.

Втім, рекомендації лікарів у зв'язку з цією інформацією, цілком очікувані: фізична активність, здорова їжа і відмова від куріння.