ООН заявила про надмасштабну гуманітарну кризу в світі

За даними ООН, більш ніж 20 млн людей в чотирьох країнах - Ємені, Південному Судані, Сомалі та Нігерії - загрожує голод, передає ВВС.

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За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівена О'Брайєна, якщо не вжити термінових заходів,складна гуманітарна ситуація в цих країнах стане катастрофічною.

"Без колективних і скоординованих зусиль глобального масштабу, люди (в цих країнах)] просто помруть від голоду", - заявив О'Брайєн.

За його словами, щоб уникнути катастрофи, потрібно доставити в названі країни гуманітарну допомогу на суму в 4,4 млрд доларів до липня цього року.

"З початку року ми зіткнулися з найбільшою з моменту створення ООН гуманітарною кризою", - підкреслив представник організації.

На тлі збройних конфліктів гуманітарна ситуація в Сомалі, Ємені та Південному Судані за останні роки значно погіршилася. Погіршення ситуації в Нігерії пов'язано з активністю радикальних ісламістів та зіткненнями на релігійному ґрунті.

У січні О'Брайєн заявляв, що військовий конфлікт в Ємені може стати причиною найбільшого за своїми масштабами голоду.

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У своєму виступі на засіданні Ради безпеки він підкреслив, що близько 10 млн жителів Ємену (з них більше 2 мільйонів - діти) відчувають нестачу продуктів харчування, багато хто з них знаходяться на межі голодної смерті.

Наприкінці лютого ООН вперше за останні шість років оголосила про ситуацію масового голоду. Тоді це стосувалося ситуації в кількох районах Південного Судану.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 100 тисяч жителів цієї країни можуть загинути найближчим часом, якщо в країну не почне надходити гуманітарна допомога в достатніх обсягах.