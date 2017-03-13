На пост глави FDA запропонованo кандидатура Готтліба

Готтліб має тісні зв'язки з фармацевтичною промисловістю, він входить до ради директорів або є радником кількох біотехнологічних і фармацевтичних компаній, серед яких - GlaxoSmithKline, пише Reuters.

Якщо кандидатура Готтліба буде схвалена Сенатом, то він допоможе реалізувати плани Трампа щодо значного скорочення ролі регуляторного органу на ринку продуктів харчування, косметичних засобів, харчових продуктів і тютюну.

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В даний час Готтліб є постійним членом консервативного аналітичного центру American Enterprise Institute і партнером великого венчурного фонду. Раніше він вже працював в FDA, займаючи позицію щодо пом'якшення вимог до реєстраційних заявками нових лікарських препаратів.

Критики відзначають, що фінансові сфери діяльності Готтліба можуть стати причиною конфлікту між особистими і професійними інтересами.