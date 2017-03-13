Депресія удвічі збільшує ризик смерті після серцевого нападу - вчені

Науці вже досить давно відомо, що захворювання серця і депресія впливають один на одного. Нещодавнє дослідження вивчило вплив депресії на серцеві хвороби протягом довгого часу і виявило, що цей розлад збільшує ризик смертності, пише Medical News Today.

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Серцево-судинні захворювання — основна причина смертності в світі. Депресія також викликає серйозне занепокоєння. Наприклад, в США цим захворюванням страждають більше 15 мільйонів дорослих.

Дослідження було проведене вченими Медичного центру Інтермаунтейн у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта. В ході нього досліджувався стан пацієнтів з діагнозами серцевий напад, стабільна стенокардія і нестабільна стенокардія. Це форми коронарної недостатності, найпоширенішого серцево-судинного захворювання.

Вчені розглянули медичні карти 25 тисяч пацієнтів, кожному з яких приблизно десять років тому поставили діагноз коронарна недостатність. 15% цих людей також поставили діагноз «депресія». Вчені також враховували такі фактори ризику як вік, стать, ліки та інше.

З'ясувалося, що депресія є головним прогностичним чинником смертності в групі. Сердечники з депресією помирають удвічі частіше, ніж ті, хто цим захворюванням не страждає.

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З 3 646 пацієнтів з депресією 50% померли в ході дослідження — з тих, у кого депресію не діагностували, в ході дослідження померли 38%.

Автори роботи закликають лікарів уважніше діагностувати це психічне захворювання — використовувати анкети або просто пильнішим ставитися до симптомів депресії у пацієнтів.