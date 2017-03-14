Спалах кору в Румунії: вже померли 17 дітей

Спалах кору став причиною смерті 17 дітей у Румунії, повідомляє MedicalXpress.

Міністр охорони здоров'я Румунії Флоріан Бодог (Florian Bodog) заявив, що у діти, які померли через кір не були щеплені проти цього захворювання. Бодог закликав все населення країни пройти імунізацію, оскільки тільки це може забезпечити високий ступінь захисту проит кору.

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Згідно з рекомендаціями ВООЗ, охоплення населення противокоровими програмами імунізації має становити не менше 95%, причому першу дозу (з двох) вакцини дитина повинна отримувати через 12 місяців після народження. За словами Бодога, на сьогоднішній день 80% однорічних дітей у країні щеплено проти кору, а повторну імунізацію проходять тільки 50% дітей.