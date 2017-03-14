У США з'явився новий препарат проти раку молочної залози

Лікарський засіб, схвалений під торговим найменуванням Кіскалі (Kisqali), призначений для використання в комбінованій терапії першої лінії раку молочної залози у жінок у постменопаузі, інформує Reuters.

Читайте такожОжиріння значно підвищує ймовірність розвитку 9 форм раку - дослідженняРішення про реєстрацію було ухвалене регуляторним органом після вивчення результатів клінічних досліджень, які показали, що застосування нового препарату в комбінації з летрозолом значно подовжує життя пацієнткам з гормонально-позитивним на рак молочної залози: через 18 місяців виживаність без прогресування захворювання у рибоциклид-групі склала 63%, тоді як у групі пацієнток, що приймали летрозол плюс плацебо цей показник дорівнював 42,2%. Рівень відповіді на терапію склав 52,7% і 37,1%, для рибоциклиба та плацебо відповідно.

Рибоциклиб є пероральним інгібітором циклінозалежних кіназ – представником нового класу лікарських препаратів, які допомагають уповільнити розвиток злоякісної пухлини шляхом придушення активності білків CDK4/6.