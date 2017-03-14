Люди занадто добре думають щодо себе - психологи

Як зазначає The Daily Mail, 98% відносять себе до найдобріших та наймиліших представників роду людського. Притому, ця віра, навіть не підкріплена реальністю, часто пов'язана з матеріальним благополуччям і високим рівнем особистого щастя.

За словами психологів з Університету Голдсмітс, такі люди більш розслаблені і успішніші, однак не можна сказати, що вони є зговірливими.

Експерти, спостерігаючи за людьми, виявили дивовижну особливість. Наприклад, 50% добровольців, які привласнили собі другий найвищий показник у рейтингу "приємна людина", за фактом, заробили дуже мало балів в тесті на зговірливість. Причому, "хорошою" людина себе вважала, якщо допомагала знайти дорогу перехожому, притримувала двері, поступалася місцем літнім людям або вагітній. Двоє з кожних трьох враховували участь у благодійних акціях. Але 73% осіб переставали бути милими і добрими, коли стикалися з грубістю.

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Також проявити свою негативну сторону змушувала пропажа важливого документа, гаманця або ключів у 59% випадків. До того ж, менше 1 людини з кожних 3 допомагала комусь донести важкі сумки. І лише 28% допомагали перейти через дорогу. З точки зору емоційного інтелекту, "хороша людина" - це індивід, здатна розпізнавати цілі та емоції іншого, віддає звіт у власних емоціях і підтримує інших людей. До речі, високий рівень емоційного інтелекту дозволяє краще справлятися зі стресовими ситуаціями.