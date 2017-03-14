Учені Кембриджа створили тривимірну карту ДНК

Вона показує, як вся ДНК клітини миші згорнута всередині клітинного ядра, пише Nature.

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Відомо, що хромосоми і окремі ділянки ДНК взаємодіють один з одним через білки, в результаті чого геном утворює щільні тривимірні структури. Вони не залишаються постійними, і від них, наприклад, залежить, які гени будуть активні в даний момент часу.

Для встановлення просторової організації геному біологи скористалися Hi-C методом. Він полягає в тому, що для фіксації контактуючих ділянок ДНК використовують формальдегід. Потім розрізає ДНК з утворенням фрагментів, що складаються з двох зшитих білками ланцюжків. На наступному етапі ланцюжка в межах фрагмента з'єднуються один з одним кінцями, і встановлюється їх нуклеотидна послідовність.

Вчені проаналізували просторову організацію геному у восьми ембріональних стовбурових клітин миші з одинарним набором хромосом. Виявлено, що ДНК утворює ряд дуже щільних структур. Дослідники побудували 3D-модель геному, в якій демонструється розташування контактуючих енхансерів з промоторами, а також ламін‑асоційованих доменів — ділянок хромосом, що взаємодіють з ядерною мембраною.

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Енхансери являють собою ділянки ДНК, які стимулюють активність певних генів. Для цього вони мають контактувати з промотором гена — послідовністю нуклеотидів, що є стартовим майданчиком для процесу транскрипції. Взаємодія відбувається завдяки формуванню петлі ДНК, в результаті чого енхансер виявляється в безпосередній близькості від промотору.