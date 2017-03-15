У США оновлено рекомендації для лікування пацієнтів з діабетом

Згідно з оновленими рекомендаціями, монотерапію метформіном слід починати в момент діагностування діабету у всіх пацієнтів, якщо немає протипоказань, пише MedicalXpress.

Читайте такожДослідження показало, що голодування корисно при діабетіЗібрані факти свідчать про те, що метформін є ефективним, безпечним і недорогим засобом, що сприяє зниженню ризику серцево-судинних захворювань та смерті хворих на діабет.

В Американській діабетичній асоціації зазначають, що у пацієнтів з рівнем HbA1c вище 9% і без відповідної симптоматики призначення двокомпонентної комбінації ЛЗ може розглядатися як засіб для швидкого досягнення цільового рівня HbA1c. При рівні глюкози натще вище 16,7 ммоль/л або рівень HbA1c вище 10%, а також при наявності симптомів поліурії, полідипсії, втраті ваги необхідно розглянути можливість використання комбінованої терапії з інсуліном.

Інсулін доцільно починати з 10 од. базального інсуліну в день, поступово збільшуючи дозу на 10-15% один або два рази на тиждень до досягнення цільового показника рівня глюкози в крові натщесерце.