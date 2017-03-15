Одночасне вживання опіоїдів і бензодіазепінів підвищує ризик передозування



Автори роботи проаналізували дані понад 315 тис. пацієнтів у віці 18-64 років, яким були виписані опіоїдні аналгетики в період 2001-2013 рр., пише The BMJ. З них 9% отримували терапію бензодіазепінами в 2001 році і 17% - в 2013 році.

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Виявилося, що поєднане використання опіоїдів і бензодіазепінів асоційоване з підвищеною вірогідністю виклику швидкої допомоги та госпіталізації пацієнтів через передозування наркотичними знеболюючими. За словами дослідників, якщо виключити можливість поєднаного застосування опіоїдів і бензодіазепінів, частота звернення за медичною допомогою через передозування опіоїдами скоротиться в США на 15%.